Китайцы обвиняют Шереметьевский профсоюз во лжи

Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) обвинили в распространении недостоверной информации.

На официальном сайте данного профсоюза, недавно были опубликованы слова Игоря Дельдюжова - президента ШПЛС, в которых он рекомендовал отечественным пилотам ехать на работу в Иран.

«Условия там похуже, чем в Китае, но лучше, чем в России. А требования ниже и по знаниям, умениям, и по здоровью. Собственных командиров пассажирских самолетов в Иране нет, имеются только вторые пилоты», - отметил Дельдюжов, по словам портала Infox.ru .

В том же материале сообщается, что Администрация гражданской авиации Китая (CAAC) более не принимает на работу российских летчиков. Смысл текста сводился к мотивации пилотов отечественных авиакомпаний ехать на работу в Иран, так как Китай уже не принимает, но только не оставаться в России. Через время последовало опровержение этого материала. СААС заявило, что не прекращало прием на работу российских пилотов. А значит, ШПЛС признал себя виновным в распространении неправдивой информации.

Отметим, что несколько лет назад директор ШПЛС Алексей Шляпников, его заместитель Валерий Пимошенко, а также рядовой член профсоюза Сергей Кнышов были осуждены за попытку похитить у «Аэрофлота» крупную денежную сумму. Они были приговорены тюремным срокам.