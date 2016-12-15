В Госдуме собрались блогеры для обсуждения медиаполитики государства

20 июня в Госдуме впервые собрался Экспертный совет по развитию информационного общества и СМИ созданный при Молодежном парламенте Государственной Думы.

Данная площадка должна объединить молодых блогеров и представителей СМИ для обсуждения перспективных законопроектов.

На первом заседании, молодые лидеры медиа сферы обсудили поправки к законопроекту о мессенджерах, внесли свои предложения в области стратегии развития информационного общества, которая принята Президентом России, а также, в рамках проекта «Открытая власть», обсудили вопросы информационной открытости органов власти. Сюда были приглашены ведущие блогеры всех уровней и независимые журналисты, молодые руководители медиа предприятий, а также авторы Telegram-каналов. Данный Экспертный совет будет готовить свои предложения для профильного комитета Государственной Думы РФ, возглавляемого Леонидом Левиным.

«Наша главная задача стать основной коммуникационной площадкой для молодежи, через которую можно будет вносить и предлагать свои поправки в уже внесенные инициативы депутатов Государственной Думы по информационной сфере, лучшие законодательные решения будут поддержаны профильным комитетом. С другой стороны, мы планируем реализовывать проекты по информационной открытости органов законодательной власти, будет ли это методическое пособие по работе в интернете для чиновников или формат видеороликов «День с депутатом», такое решение будет принято 20 июня нашим Экспертным советом. Молодежный парламент при Государственной Думе - это единственная в своем роде легитимная площадка молодежи, для участия в законодательном процессе при федеральном парламенте», - прокомментировал Илья Зотов - председатель Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ.