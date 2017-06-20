Спорт

Алексей Мирный
20 Июня, 2017 18:06

Донская пловчиха Юлия Ефимова заняла призовое место на соревнованиях во Франции

Пловчиха Юлия Ефимова.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 20 Июня - DIXINEWS.

Юлия Ефимова - пловчиха из Волгодонска смогла занять второе место в международных соревнованиях Mare Nostrum - 2017, которые проходили во Франции.

Наша смортсменка заработала 2892 очка, уступив шведке Саре Сьострем, набравшей 2957 очков.

«Я очень довольна своими результатами на Mare Nostrum! Прошла эти соревнования хорошо, в разгоночку. Конечно, на третьем этапе уже было сложнее – всё-таки за девять дней я сделала очень много стартов, плыла не только весь брасс, но и 200 м комплексом. Да ещё и с переездами. Но вообще я очень рада», – поделилась Юлия Ефимова.

Напомним, Юлия Ефимова – трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. Победа Ефимовой на дистанции 50 метров брассом в Риме в 2009 году стала первой победой в бассейне для российского женского плавания на чемпионатах мира.

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