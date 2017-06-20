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Алексей Мирный
20 Июня, 2017 20:01
В Воронеже опубликовали видео авиационных боёв «Авиамикс-2017»
Воронеж, 20 Июня - DIXINEWS.
Тысячи жителей Воронежа приехали на полигон «Погоново», чтобы посмотреть шоу в рамках конкурса «Авиамикс-2017».
Лучшие летчики страны показали в небе свое мастерство.
Горожане могли наблюдать за полетами бомбардировщиков, истребителей, штурмовиков и вертолетов только с земли. Но теперь, Минобороны опубликовало уникальное видео полетов из кабин пилотов. Здесь можно увидеть, как легкие самолеты стремительно разгоняются, поднимаются в небо, маневрируют там и метко пускают ракеты по целям.
Возможности авиации демонстрировали современнейшие истребители Су-30СМ и Су-35С, а также вертолеты Ка-52 и Ми-8АМТШ.
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