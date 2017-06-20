Промышленность

Алексей Мирный
20 Июня, 2017 14:10

Отключение от электроснабжения свинокомбината в Перми грозит экологической катастрофой

Свинокомплекс.
Источник фото: dixinews.ru
Пермь, 20 Июня - DIXINEWS.

20 июня специалистами ПАО «Пермэнергосбыт» отключено электроснабжение предприятия «Свинокомплекс Пермский».

В результате без электричества остались СВК-1, СВК-2, а также цех переработки.

По данным Нины Корюховой - заместителя гендиректора по правовым вопросам ООО ГК «Синергия», ситуация сформировалась под влиянием нескольких факторов. «Мы считаем, что фактические долги предприятия перед «Пермэнергосбытом» на данный момент равны текущей кредиторской задолженности. Оставшаяся часть долга перед энергетиками была погашена по исполнительным листам», - отмечает Нина Корюхова.

Напомним, что еще в 2015 году кодекс взял на себя обязательства по погашению долгов АО «Пермский свинокомплекс», которые составляли порядка 1,2 млрд рублей. В настоящее время компания продолжает выплачивать данные суммы, а также рассчитывается за текущие расходы. В частности, полностью были погашены долги перед акционерным обществом, которое смогло рассчитаться по всем своим обязательствам.

Так как отключение электроэнергии грозит гибелью поголовья, возникает риск полной остановки бизнеса, что сводит на нет усилия по выплате долгов кредиторам.

Также ситуация с отключением снабжения несет экологические риски. В связи с этим руководство ГК «Синергия» направило обращение в ГУ МЧС региона и природоохранную прокуратуру края с просьбой взять на контроль инцидент.

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