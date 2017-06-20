Власть

Алексей Мирный
20 Июня, 2017 12:04

Волгоградские чиновники сорвали сроки переселения 290 человек из аварийных домов

Новые многоквартирные дома.
Источник фото: dixinews.ru
Волгоград, 20 Июня - DIXINEWS.

290 жителей Калача, Октябрьского и Светлого яра не смогли своевременно переселиться из 22 многоквартирных аварийных домов из-за нарушений, допущенных комитетом по строительству Волгоградской области.

К такому выводу пришел региональный арбитражный суд, обязавший чиновников комитета устранить причины допущенных нарушений.

Как сообщили в арбитражном суде Волгоградской области, представители комитета по строительству оспаривали в суде представление областного казначейства, появившееся после проверки использования комитетом денег фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Рассмотрев материалы дела, суд счел неправомерным требование регионального комитета строительства признать недействительным представление казначейства. А так как судебный акт вступил в законную силу, комитет по строительству обязан наконец рассмотреть информацию о выявленных нарушениях и принять меры по устранению причин и условий их совершения.

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