Общество

Алексей Мирный
20 Июня, 2017 10:07

Четырех врачей из Самары признали лучшими в России

Российский врач.
Источник фото: dixinews.ru
Самара, 20 Июня - DIXINEWS.

В столице озвучили имена лучших медиков страны.

По итогам традиционного всероссийского конкурса в список лучших врачей 2017 года оказались и четыре специалиста из Самарской области.

Отметим, что в финальном этапе участвовали 653 человек в 29 номинациях. В итоге среди «Лучших врачей медицинской реабилитации» первое место заняла заведующая отделением реабилитации самарского клинического онкодиспансера Татьяна Сивохина. А вот в номинации «Лучший терапевт» победила врач-ревматолог самарской областной клинической больницы имени Середавина Елена Войщева.

Еще две прекрасные представительницы губернии смогли занять вторые места. В номинации «Лучший эндокринолог» это врач новокуйбышевской центральной районной больницы Татьяна Марыныч. А среди «Лучших онкологов» серебряный призер – сотрудница самарской поликлиники №6 Марина Кривихина.

«Признание коллег на всероссийском уровне – высокая оценка врачей, одержавших победу, и всей медицинской отрасли области. Призываю всех специалистов участвовать в профессиональных конкурсах. Ведь это возможность продемонстрировать важность, значимость своей работы для общества», – отметил министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов.

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