|
Алексей Мирный
20 Июня, 2017 10:07
Четырех врачей из Самары признали лучшими в России
Самара, 20 Июня - DIXINEWS.
В столице озвучили имена лучших медиков страны.
По итогам традиционного всероссийского конкурса в список лучших врачей 2017 года оказались и четыре специалиста из Самарской области.
Отметим, что в финальном этапе участвовали 653 человек в 29 номинациях. В итоге среди «Лучших врачей медицинской реабилитации» первое место заняла заведующая отделением реабилитации самарского клинического онкодиспансера Татьяна Сивохина. А вот в номинации «Лучший терапевт» победила врач-ревматолог самарской областной клинической больницы имени Середавина Елена Войщева.
Еще две прекрасные представительницы губернии смогли занять вторые места. В номинации «Лучший эндокринолог» это врач новокуйбышевской центральной районной больницы Татьяна Марыныч. А среди «Лучших онкологов» серебряный призер – сотрудница самарской поликлиники №6 Марина Кривихина.
«Признание коллег на всероссийском уровне – высокая оценка врачей, одержавших победу, и всей медицинской отрасли области. Призываю всех специалистов участвовать в профессиональных конкурсах. Ведь это возможность продемонстрировать важность, значимость своей работы для общества», – отметил министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт