Общество

Алексей Мирный
20 Июня, 2017 09:32

В Нижегородской области на дороги выделят 15,2 млрд рублей

Новые дороги в России.
Источник фото: dixinews.ru
Нижний Новгород, 20 Июня - DIXINEWS.

Главным объектом, который будет запущен совсем скоро, станет второй Борский мост.

Об этом сообщили на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания.

По информации министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александра Герасименко, в 2016 году на строительство, реконструкцию и проектирование автодорог пошло 7,2 млрд рублей: 2,6 млрд рублей из областного бюджета, 4,6 млрд рублей - из федерального, еще 7,2 млн рублей - из местных бюджетов. В итоге была запущена третья очередь Южного обхода протяженностью 18,7 км, в результате около 45 тысяч машин в сутки теперь идут в объезд Нижнего Новгороде.

Кроме того, велось строительство второго Борского моста через Волгу. На работы были выделены 4,7 млрд рублей, из которых 3,9 млрд рублей - из федерального бюджета. Открыть переправу планируется в конце июля 2017 года. Это позволит увеличить пропускную способность моста как минимум в два раза и улучшить транспортное сообщение между Нижним и Бором.

«Работы по развитию дорожной сети в регионе идут на высоком профессиональном уровне, и это дает уверенность в том, что все задачи будут полностью выполнены. Очень важно, что значительная часть работ идет в ночное время, чтобы автомобилисты не испытывали дополнительные трудности при движении днем», - заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

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