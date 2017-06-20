Спорт

Алексей Мирный
20 Июня, 2017 09:03

Питерские спортсмены отправились в Индию на чемпионат мира по скалолазанию

Скалолаз Вадим Тимонов.
Источник фото: dixinews.ru
Санкт-Петербург, 20 Июня - DIXINEWS.

24 июня в индийском Нави Мумбаи стартует шестой этап Кубка мира-2017 по скалолазанию.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях в боулдеринге подал 102 спортсмена из 19-ти стран, включая четырёх Россию. Двое из них - петербуржцы.

В составе нашей национальной сборной выступят четверо скалолазов: Алексей Рубцов, Дмитрий Шарафутдинов, Екатерина Киприянова и Вадим Тимонов. В рамках Кубка мира-2017 в боулдеринге российские скалолазы завоевали три медали. И все они на счету Алексея Рубцова. В Майрингене он финишировал вторым, в Чунцине – третьим, в Хатиодзи – первым. В общем зачете Кубка мира-2017 в боулдеринге (после пяти этапов) Алексей Рубцов занимает третье место, опережая идущего четвертым Tomoa Narasaki на 21 балл. В свою очередь от промежуточного лидера Keita Watabe Алексея отделяют 25 баллов.

«Я на любых соревнованиях стараюсь улучшить свои старые показатели и этот не исключение. За последние три года общий уровень спортсменов сильно вырос. Если раньше было 10 сильных спортсменов, а все остальные среднего уровня, то сейчас количество сильных увеличилось до 50. Нередко бывают случаи, когда спортсмен выступает на двух соревнованиях с разницей в 1-2 недели и на одних становится 50-м, а на следующих попадает в призы», - поделился Вадим Тимонов.

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