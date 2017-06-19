Общество

Алексей Мирный
19 Июня, 2017 21:11

В Казани приступили к глобальному обновлению отопительной системы в школах

Отопление в частных домах.
Источник фото: dixinews.ru
Казань, 19 Июня - DIXINEWS.

В ходе капиремонта в Казани поменяют системы отопления в 130 многоквартирных домах, 53 поликлиниках, 12 школах и 9 детских садах.

Об этом сообщает официальный портал мэрии города.

Все подготовительные работы жилого фонда и муниципальных учреждений Казани будут завершены до начала учебного года.

«Прошедший отопительный период прошел в Казани без резонансных отключений. Поступившие в службу "Открытая Казань" 45,8 тыс. заявок жителей по услуге "отопление" были своевременно выполнены. На данный момент в Казани к новому отопительному сезону подготовлены 1502 многоквартирных дома, то есть, 28 процентов от общего количества», - отметили в пресс-службе мэрии.

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