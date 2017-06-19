Промышленность

Алексей Мирный
19 Июня, 2017 20:08

На Тагульском месторождении началось строительство нефтеподготовительной установки

Установки по нефтепереработке.
Источник фото: dixinews.ru
Красноярск, 19 Июня - DIXINEWS.

На Тагульском нефтегазовом месторождении, которое входит в Ванкорский кластер, приступили к строительству установки подготовки нефти (УПН).

На подготовленной площадке устанавливаются сваи, которые станут основанием для всех производственных зданий и сооружений.

«УПН предназначена для подготовки нефти до товарного качества с ее последующей транспортировкой по трубопроводу протяженностью 4,5 км до места подключения к магистральному нефтепроводу «Ванкор- Пурпе». Установка подготовки нефти, проектной мощностью 4,8 млн тонн в год, возводится в комплексе с объектами обустройства кустовых площадок и внутрипромысловыми нефтепроводами, системами водо- и энергоснабжения. Также на месторождении продолжается эксплуатационное бурение. Всего предусмотрено строительство 39 кустовых площадок. Разбуривание скважин ведется горизонтальными и наклонно-направленными методами», - отмечается в релизе НК «Роснефть».

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