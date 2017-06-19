В Омске растёт зарплата и сокращается безработица

В минувшем году каждый житель региона в среднем получал 28 111 рублей, сейчас средняя зарплата возросла до 29 578.

Также здесь значительно сократилось число безработных.

«По данным Омскстата, в период с января по май 2017 года среднемесячная заработная плата в регионе составила 29 578 рублей. Год назад каждый житель региона в среднем получал почти на 1 400 рублей меньше, это лишь 28 111 рублей. Рост зарплаты составил порядка 6,9 %. Однако, реальная зарплата, учитывающая инфляцию, выросла лишь на 3 %. Сократилась в регионе и численность безработных, примерено на 6 %. По данным Омскстата, на данный момент не работают 76,5 тыс. омичей. Из них лишь 13 тысяч человек состоят на учете в службе занятости», - отмечается в релизе ведомства.