В Пермском крае будет закуплено медицинское оборудование на 116 млн рублей

В 2017 году Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пермского края направит 116 миллионов рублей на закупку современного оборудования для больниц и поликлиник края.

В прошлом году на эти цели израсходовано 70 миллионов рублей.

В распоряжение медиков поступят цифровые комплексы рентгеновской диагностики, флюорографы, аппараты ИВЛ. Целый ряд поликлиник и больниц приобретают оборудование для эффективной реабилитации пациентов после сложных заболеваний и травм.

«Сейчас у нас оформлены документы на закупку лапороскопической стойки с набором инструментов, она стоит около 7 миллионов рублей. Не меньше заплатил ТФОМС за уже поставленные в наши отделения аппараты искусственной вентиляции легких, видеоэндоскопический комплекс с двумя гастроскопами и колоноскопом. Нашим хирургам-эндоскопистам комплекс нравится», - рассказал заместитель главного врача по хирургии пермской клинической медсанчасти № 1, кандидат медицинских наук Александр Косяк.

«Новый видеоэндоскоп – это быстрое и точное обследование пациента. На экран выводится четкое изображение всех тканей, всей зоны операции, ее видят помощники оперирующего. Понятно, что качество такой медицинской помощи значительно выше обычной полостной хирургии. Эти операции доставляют пациентам минимум дискомфорта и помогают быстрому выздоровлению», - прокомментировал заведующий отделением эндоскопии Петр Каюшев.