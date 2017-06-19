Общество

Алексей Мирный
19 Июня, 2017 14:06

В Уфе наметилось ухудшение демографии

Глава Башкирии Рустэм Хамитов.
Источник фото: dixinews.ru
Уфа, 19 Июня - DIXINEWS.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов поздравляя с Днём медицинского работника отметил, что, несмотря на многочисленные достижения, остаются некоторые нерешенные проблемы.

Наиболее важная – ухудшение демографической ситуации.

«Демографические показатели снижаются второй год подряд. В прошлом году в республике мы достигли минимального уровня общей смертности (12,9 промилле, как и по России в целом) и поднялись с 72-го места в стране в 2015 году на 18-е. Конечно, это хороший, значимый, качественный рывок вперед. Однако рождаемость в прошлом году снизилась более чем на пять процентов – до 13,7 на тысячу населения. Впервые с 2010 года в Башкирии отмечается убыль населения – почти минус 1 300 человек. К сожалению, мы выбились в «лидеры» в Приволжском федеральном округе по младенческой смертности – 6,8 промилле (в Российской Федерации средняя цифра – 5,2).

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