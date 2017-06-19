Челябинский боксер проиграл бой американцу из-за ошибки судьи

Сергей Ковалев - боксер из Челябинской области во время реванша проиграл Андре Уорду из США.

Бой за пояса чемпиона WBO, IBF, и WBA Super в полутяжелом весе прошел на арене Mandalay Bay в Лас-Вегасе.

«Ковалев начал пропускать удары американского боксера в восьмом раунде и после очередного удара ниже пояса попятился назад. После этого судья объявил бой завершенным и признал победу Уорда. Зрители были очень недовольны этим решением, так как российский боксер мог продолжить бой. Это первый раз, когда поражение Ковалева признают досрочно», - отмечают спортивные комментаторы.

Рефери Тони Уикс, судивший бой, признался, что совершил ошибку. Об этом он написал в Twitter: «Я остановил бой, потому что Ковалев не защищался. Если бы я видел удары ниже пояса, я бы не остановил бой. Моя ошибка».