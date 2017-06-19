Спорт

Алексей Мирный
19 Июня, 2017 12:07

Челябинский боксер проиграл бой американцу из-за ошибки судьи

Боксёр Сергей Ковалев.
Источник фото: dixinews.ru
Челябинск, 19 Июня - DIXINEWS.

Сергей Ковалев - боксер из Челябинской области во время реванша проиграл Андре Уорду из США.

Бой за пояса чемпиона WBO, IBF, и WBA Super в полутяжелом весе прошел на арене Mandalay Bay в Лас-Вегасе.

«Ковалев начал пропускать удары американского боксера в восьмом раунде и после очередного удара ниже пояса попятился назад. После этого судья объявил бой завершенным и признал победу Уорда. Зрители были очень недовольны этим решением, так как российский боксер мог продолжить бой. Это первый раз, когда поражение Ковалева признают досрочно», - отмечают спортивные комментаторы.

Рефери Тони Уикс, судивший бой, признался, что совершил ошибку. Об этом он написал в Twitter: «Я остановил бой, потому что Ковалев не защищался. Если бы я видел удары ниже пояса, я бы не остановил бой. Моя ошибка».

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
Знаменитый украинский футболист Марко Девич ушел из футбольного клуба «Ростов»
Мисс России из Екатеринбурга открыла Кубок Конфедераций
Нижегородские болельщики смогут воспользоваться бесплатными поездами
В этом разделе:
Стадион ФК «Спартак» готов к проведению Кубка конфедераций
Вячеслав Ким пожелал победы на Чемпионате Мира сборной Казахстана по таеквондо
Четверо ростовских футболистов выступят в составе сборной на Кубке Конфедераций FIFA 2017

Минобороны проверяет информацию о ликвидации аль-Багдади
В Москве подводят итоги голосования по программе реновации
Великую Китайскую стену помогают реставрировать мулы
У берегов Японии эсминец ВМС США столкнулся с контейнеровозом
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Челябинский боксер проиграл бой американцу из-за ошибки судьи
Москва, 19 Июня, 11:21.
Спортцентр и гараж-стоянку достроят на западе Москвы
Санкт-Петербург, 18 Июня, 22:07.
Питерский Ту-204 в небе Европы преследовал французский истребитель
Нижний Новгород, 18 Июня, 21:14.
Муляжи автомобилей ДПС стали устанавливать в Нижегородской области
Самара, 18 Июня, 20:11.
Самаре необходимо 2,3 млрд рублей для подготовки к ЧМ-2018
Волгоград, 18 Июня, 18:06.
В Волгограде за взятки задержали начальника ЖКХ с целой группой подельников
Воронеж, 18 Июня, 16:05.
Под Воронежем прошли воздушные бои в рамках «Авиадартс-2017»
Пермь, 18 Июня, 15:02.
МЧС предупреждает о шквальном ветре и граде в Перми
Ростов-на-Дону , 18 Июня, 14:04.
Знаменитый украинский футболист Марко Девич ушел из футбольного клуба «Ростов»
Екатеринбург, 18 Июня, 12:02.
Мисс России из Екатеринбурга открыла Кубок Конфедераций
Казань, 18 Июня, 11:06.
В Казани изымут 5 частных домов на государственные нужды
Красноярск, 17 Июня, 20:07.
В Красноярске арестован застройщик, обманувший дольщиков на 110 млн рублей
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт