Спортцентр и гараж-стоянку достроят на западе Москвы

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы продлила срок реализации проекта по инвестированию строительства гаражного комплекса с физкультурно-оздоровительным центром на западе столицы.

Об этом сообщили сегодня в Москомстройинвесте.

«Ранее на этом участке располагались гаражи. Проектом было предусмотрено их сохранить и возвести над ними несколько гаражных корпусов, а также физкультурно-оздоровительный центр. Уже сдана первая очередь строительства - это гаражи-стоянки площадью 7,1 тыс. кв. м на 200 машиномест. Ведется строительство второй очереди. Суммарная поэтажная площадь всей застройки составит 34 тыс. кв. м.», - рассказал Константин Тимофеев - председатель Москомстройинвеста.