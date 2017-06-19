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Алексей Мирный
19 Июня, 2017 11:21
Спортцентр и гараж-стоянку достроят на западе Москвы
Москва, 19 Июня - DIXINEWS.
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы продлила срок реализации проекта по инвестированию строительства гаражного комплекса с физкультурно-оздоровительным центром на западе столицы.
Об этом сообщили сегодня в Москомстройинвесте.
«Ранее на этом участке располагались гаражи. Проектом было предусмотрено их сохранить и возвести над ними несколько гаражных корпусов, а также физкультурно-оздоровительный центр. Уже сдана первая очередь строительства - это гаражи-стоянки площадью 7,1 тыс. кв. м на 200 машиномест. Ведется строительство второй очереди. Суммарная поэтажная площадь всей застройки составит 34 тыс. кв. м.», - рассказал Константин Тимофеев - председатель Москомстройинвеста.
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