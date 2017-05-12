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Алексей Мирный
18 Июня, 2017 15:02
МЧС предупреждает о шквальном ветре и граде в Перми
Пермь, 18 Июня - DIXINEWS.
МЧС России сообщает, что по данным Пермского 18 - 19 июня на территории Пермского края ожидаются сильные дожди, ливни, грозы.
Порывы ветра могут доходить до 25 м/с, также ожидается крупный град.
Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.
«Телефон доверия» ЦРЦ МЧС России 8(499)449-89-89. «Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342)2104-567.
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