Происшествия

Алексей Мирный
18 Июня, 2017 22:07

Питерский Ту-204 в небе Европы преследовал французский истребитель

Отечественный самолёту Ту-204.
Источник фото: dixinews.ru
Санкт-Петербург, 18 Июня - DIXINEWS.

Сегодня, 18 июня к пассажирскому самолёту Ту-204 отечественной авиакомпании Red Wings, направлявшемуся в Барселону, приблизился французский истребитель.

Несколько минут они летели параллельно друг другу, сообщает «Фонтанка».

В ночь с 17 на 18 июня из аэропорта Пулково вылетел самолёт. Перед тем, как приземлиться в Барселоне, его настиг истребитель ВВС Франции в небе над Марселем. Читатель «Фонтанки» так рассказал об экстремальном полёте: «Он догнал, медленно пролетел вдоль самолета, пару-тройку минут летел параллельно кабине пилотов, чуть сбавил скорость, мы очень медленно его обогнали». Однако же экипаж самолёта никак не отреагировал на присутствие военных в нескольких метрах. Посадка была благополучно совершена в Барселоне.

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