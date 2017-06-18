Питерский Ту-204 в небе Европы преследовал французский истребитель

Сегодня, 18 июня к пассажирскому самолёту Ту-204 отечественной авиакомпании Red Wings, направлявшемуся в Барселону, приблизился французский истребитель.

Несколько минут они летели параллельно друг другу, сообщает «Фонтанка».

В ночь с 17 на 18 июня из аэропорта Пулково вылетел самолёт. Перед тем, как приземлиться в Барселоне, его настиг истребитель ВВС Франции в небе над Марселем. Читатель «Фонтанки» так рассказал об экстремальном полёте: «Он догнал, медленно пролетел вдоль самолета, пару-тройку минут летел параллельно кабине пилотов, чуть сбавил скорость, мы очень медленно его обогнали». Однако же экипаж самолёта никак не отреагировал на присутствие военных в нескольких метрах. Посадка была благополучно совершена в Барселоне.