Общество

Алексей Мирный
18 Июня, 2017 21:14

Муляжи автомобилей ДПС стали устанавливать в Нижегородской области

Муляж автомобиля ДПС .
Источник фото: dixinews.ru
Нижний Новгород, 18 Июня - DIXINEWS.

Макеты из фанеры устанавливаются, чтобы предотвратить нарушения правил дорожного движения.

Фанерные стенды, издали напоминающие служебные машины ДПС, замечены возле оживлённых автомобильных трасс в Нижегородской области.

В частности, один из них замечен в Арзамасском районе. Подобные макеты устанавливаются, чтобы заставить водителей не превышать максимально допустимую скорость на участках трасс, предотвратить нарушения правил дорожного движения и, как следствие, дорожные аварии. Более того, как стало известно, в ГИБДД создали новые муляжи с работающими мигалками – заметные в ночное время суток.

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