Самаре необходимо 2,3 млрд рублей для подготовки к ЧМ-2018

Сумма в 1,8 млрд рублей оказалась недостаточной для фонда капитального ремонта Самарской области на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Организация возьмет еще два кредита в размере 350 и 150 млн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте госзакупок.

«Аукцион проводится на предоставление кредита на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов», – сообщили в конкурсной документации.

С этими займами фонд планирует расплатиться за 43 месяца, как и с первым кредитом. Процентная ставка 11,25% годовых.