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Алексей Мирный
18 Июня, 2017 18:06
В Волгограде за взятки задержали начальника ЖКХ с целой группой подельников
Волгоград, 18 Июня - DIXINEWS.
В Красноармейском районе Волгограда задержали начальника и сотрудников одного из отделов ЖКХ.
Об этом сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.
Здесь начальник одного из отделов «Жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района Волгограда», инженер этого отдела, а также двое местных жителей подозреваются в получении взятки организованной группой.
По данным следствия, в конце прошлого года руководитель предложил инженеру заработать, собирая деньги с рыночных торговцев, которые стоят стихийно, и за это не привлекать их к административной ответственности. Чиновники подключили еще двоих безработных, которые должны были искать нарушителей, и, угрожая наказанием, заставлять их подписать договоры аренды на земельные участки, где располагаются торговые точки.
За 4 месяца, с января по конец апреля 2017 года, такая схема позволила чиновникам и их сообщникам собрать с двух мелких торговцев более 65 тысяч рублей. Следствие полагает, что будут установлены и другие эпизоды преступной деятельности.
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