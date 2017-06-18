Общество

Алексей Мирный
18 Июня, 2017 16:05

Под Воронежем прошли воздушные бои в рамках «Авиадартс-2017»

Отечественный истребитель-бомбардировщик Ce-34.
Источник фото: dixinews.ru
Воронеж, 18 Июня - DIXINEWS.

16 июня в небе Воронежа прошли воздушные бои на истребителях и состязания в воздушной навигации и разведке.

Эти мероприятия состоялись в рамках всероссийского этапа соревнований «Авиадартс-2017».

«Пилоты штурмовиков, бомбардировщиков, истребителей, удары и военно-транспортных вертолетов должны пройти по определенному маршруту как можно точнее. А в назначенное время выйти в определенную точку. Её называют контрольной. Это и называется воздушной навигацией. Суть воздушной разведки состоит в том, чтобы за восемь минут пределы точные координаты макета боевой техники условного противника, увидеть его, провести классификацию и доложить об этом по прилету судьям. Оперативно-тактическая авиация и вертолеты будут поражать наземные цели. Экипажи военно-транспортных Ил-76 будут соревноваться в точности десантирования грузовых платформ, а «дальники» — в точности поражения расположенных на земле объектов», - пояснил главный судьи соревнований генерал-майор Олег Маковецкий.

В соревнованиях «Авиадартс-2017» задействуют 52 самолета и 37 вертолёта. Всего же в конкурсе участвуют 117 летчиков ВКС - 58 экипажей.

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