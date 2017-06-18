Спорт

Алексей Мирный
18 Июня, 2017 14:04

Знаменитый украинский футболист Марко Девич ушел из футбольного клуба «Ростов»

Футболист Марко Девич.
Источник фото: ua-football.com
Ростов-на-Дону , 18 Июня - DIXINEWS.

33-летний форвард Марко Девич ушел из футбольного клуба «Ростов».

Известно, что нападающий и донская команда расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Мы благодарим Марко за те полгода, которые он провел в желто-синей семье, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», - сообщили в пресс-службе клуба «Ростов».

Напомним, украинский спортсмен играет в Российской футбольной премьер-лиге с 27 февраля 2014 года. До этого он играл в харьковском «Металлисте» и донецком «Шахтёре», также провёл сезон играя в команде Катара.

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