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Алексей Мирный
18 Июня, 2017 12:02
Мисс России из Екатеринбурга открыла Кубок Конфедераций
Екатеринбург, 18 Июня - DIXINEWS.
Мисс России из Урала Полина Попова приняла участие в открытии футбольного Кубка Конфедераций в Санкт-Петербурге.
Она в меховом кокошнике золотого цвета поприветствовала спортсменов и гостей Кубка.
«Нас пригласили поучаствовать в открытии – его cценарий был уже проработан. Полина участвует в открытии как часть нашей команды. Стилизованные национальные костюмы специально для открытия Кубка сшила дизайнер Алёна Ахмадуллина, задачей девочек было их продемонстрировать и выйти в них на поле», - рассказала представитель конкурса «Мисс Россия» Екатерина Макарова.
Полина Попова в этом году получила звание Мисс Россия. Сейчас девушка живёт в Москве. Полина будет представлять Россию на конкурсе «Мисс мира».
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