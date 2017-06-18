Мисс России из Екатеринбурга открыла Кубок Конфедераций

Мисс России из Урала Полина Попова приняла участие в открытии футбольного Кубка Конфедераций в Санкт-Петербурге.

Она в меховом кокошнике золотого цвета поприветствовала спортсменов и гостей Кубка.

«Нас пригласили поучаствовать в открытии – его cценарий был уже проработан. Полина участвует в открытии как часть нашей команды. Стилизованные национальные костюмы специально для открытия Кубка сшила дизайнер Алёна Ахмадуллина, задачей девочек было их продемонстрировать и выйти в них на поле», - рассказала представитель конкурса «Мисс Россия» Екатерина Макарова.

Полина Попова в этом году получила звание Мисс Россия. Сейчас девушка живёт в Москве. Полина будет представлять Россию на конкурсе «Мисс мира».