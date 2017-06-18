Культура

Алексей Мирный
18 Июня, 2017 12:02

Мисс России из Екатеринбурга открыла Кубок Конфедераций

Мисс России из Екатеринбурга Полина Попова.
Источник фото: mk.ru
Екатеринбург, 18 Июня - DIXINEWS.

Мисс России из Урала Полина Попова приняла участие в открытии футбольного Кубка Конфедераций в Санкт-Петербурге.

Она в меховом кокошнике золотого цвета поприветствовала спортсменов и гостей Кубка.

«Нас пригласили поучаствовать в открытии – его cценарий был уже проработан. Полина участвует в открытии как часть нашей команды. Стилизованные национальные костюмы специально для открытия Кубка сшила дизайнер Алёна Ахмадуллина, задачей девочек было их продемонстрировать и выйти в них на поле», - рассказала представитель конкурса «Мисс Россия» Екатерина Макарова.

Полина Попова в этом году получила звание Мисс Россия. Сейчас девушка живёт в Москве. Полина будет представлять Россию на конкурсе «Мисс мира».

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
Нижегородские болельщики смогут воспользоваться бесплатными поездами
Стадион ФК «Спартак» готов к проведению Кубка конфедераций
В Ростовое построят дорожные развязки пропускной способностью 120 тысяч авто
В этом разделе:
В Красноярске арестован застройщик, обманувший дольщиков на 110 млн рублей
В Новосибирске прошел фестиваль красок
В Самаре намерены учредить День дружбы народов

У берегов Японии эсминец ВМС США столкнулся с контейнеровозом
Минобороны проверяет информацию о ликвидации аль-Багдади
Кубок Конфедераций 2017: цифры, участники, факты
Трамп вернулся к риторике холодной войны в отношении Кубы
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Воронежем прошли воздушные бои в рамках «Авиадартс-2017»
Ростов-на-Дону , 18 Июня, 14:04.
Знаменитый украинский футболист Марко Девич ушел из футбольного клуба «Ростов»
Екатеринбург, 18 Июня, 12:02.
Мисс России из Екатеринбурга открыла Кубок Конфедераций
Казань, 18 Июня, 11:06.
В Казани изымут 5 частных домов на государственные нужды
Красноярск, 17 Июня, 20:07.
В Красноярске арестован застройщик, обманувший дольщиков на 110 млн рублей
Новосибирск, 17 Июня, 18:17.
В Новосибирске прошел фестиваль красок
Омск, 17 Июня, 16:04.
Кайзера назначили главой ГАИ Сибири
Уфа, 17 Июня, 14:06.
Егор Крид рассказал о своей истории в Уфе
Челябинск, 17 Июня, 13:07.
Под Челябинском ФСБ задержала взяточника
Пермь, 17 Июня, 12:06.
В Перми будет построен новый медико-социальный реабилитационный центр
Москва, 17 Июня, 11:31.
Из Москвы в Беларусь стартовал бронепробег по дорогам войны
Москва, 16 Июня, 22:34.
В Москве завершено голосование по программе реновации
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт