Власть

Алексей Мирный
18 Июня, 2017 11:06

В Казани изымут 5 частных домов на государственные нужды

Жилые дома.
Источник фото: dixinews.ru
Казань, 18 Июня - DIXINEWS.

Исполком Казани собирается изъять для муниципальных нужд дома № 1, 3, 5, 7, 9/14 по улице Кемеровская.

Соответствующее постановление от 5 июня 2017 года было опубликовано на официальном портале города.

Дома изымут из-за строительства дороги - будет построена дорога по улице Бондаренко на участке от улицы Кемеровская до улицы Сибгата Хакима. Исполком Казани проведет рыночную оценку помещений и земельных участков, после чего заключит с собственниками соглашение об изъятии.

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