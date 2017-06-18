В Казани изымут 5 частных домов на государственные нужды

Исполком Казани собирается изъять для муниципальных нужд дома № 1, 3, 5, 7, 9/14 по улице Кемеровская.

Соответствующее постановление от 5 июня 2017 года было опубликовано на официальном портале города.

Дома изымут из-за строительства дороги - будет построена дорога по улице Бондаренко на участке от улицы Кемеровская до улицы Сибгата Хакима. Исполком Казани проведет рыночную оценку помещений и земельных участков, после чего заключит с собственниками соглашение об изъятии.