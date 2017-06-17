Культура

Алексей Мирный
17 Июня, 2017 20:07

В Красноярске арестован застройщик, обманувший дольщиков на 110 млн рублей

Многоэтажная застройка.
Источник фото: dixinews.ru
Красноярск, 17 Июня - DIXINEWS.

Суд поддержал ходатайство красноярской полиции об аресте обвиняемого в организации многомиллионного хищения при строительстве жилых домов в Емельяновском районе Красноярского края.

По уголовному делу потерпевшими признаны 150 человек.

Эксперты установили, что на строительство объектов было израсходовано всего 35 млн рублей. «Остальные деньги были потрачены на цели, не связанные со строительством, в том числе выведены на подконтрольные фигурантам фирмы», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. По данным краевой прокуратуры, сумма причиненного ущерба составляет более 110 млн рублей.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
Стадион ФК «Спартак» готов к проведению Кубка конфедераций
В парке «Остров Мечты» будут Лондон, Рим и Барселона
В Ростовое построят дорожные развязки пропускной способностью 120 тысяч авто
В этом разделе:
В Новосибирске прошел фестиваль красок
В Самаре намерены учредить День дружбы народов
В Новосибирске 3000 участников создадут российский триколор в воздухе

Трамп вернулся к риторике холодной войны в отношении Кубы
У берегов Японии эсминец ВМС США столкнулся с контейнеровозом
Минобороны проверяет информацию о ликвидации аль-Багдади
Кубок Конфедераций 2017: цифры, участники, факты
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Красноярске арестован застройщик, обманувший дольщиков на 110 млн рублей
Новосибирск, 17 Июня, 18:17.
В Новосибирске прошел фестиваль красок
Омск, 17 Июня, 16:04.
Кайзера назначили главой ГАИ Сибири
Уфа, 17 Июня, 14:06.
Егор Крид рассказал о своей истории в Уфе
Челябинск, 17 Июня, 13:07.
Под Челябинском ФСБ задержала взяточника
Пермь, 17 Июня, 12:06.
В Перми будет построен новый медико-социальный реабилитационный центр
Москва, 17 Июня, 11:31.
Из Москвы в Беларусь стартовал бронепробег по дорогам войны
Москва, 16 Июня, 22:34.
В Москве завершено голосование по программе реновации
Нижний Новгород, 16 Июня, 22:09.
Нижегородские болельщики смогут воспользоваться бесплатными поездами
Самара, 16 Июня, 21:03.
В Самаре намерены учредить День дружбы народов
Москва, 16 Июня, 20:33.
Стадион ФК «Спартак» готов к проведению Кубка конфедераций
Москва, 16 Июня, 20:28.
В парке «Остров Мечты» будут Лондон, Рим и Барселона
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт