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Алексей Мирный
17 Июня, 2017 20:07
В Красноярске арестован застройщик, обманувший дольщиков на 110 млн рублей
Красноярск, 17 Июня - DIXINEWS.
Суд поддержал ходатайство красноярской полиции об аресте обвиняемого в организации многомиллионного хищения при строительстве жилых домов в Емельяновском районе Красноярского края.
По уголовному делу потерпевшими признаны 150 человек.
Эксперты установили, что на строительство объектов было израсходовано всего 35 млн рублей. «Остальные деньги были потрачены на цели, не связанные со строительством, в том числе выведены на подконтрольные фигурантам фирмы», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. По данным краевой прокуратуры, сумма причиненного ущерба составляет более 110 млн рублей.
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