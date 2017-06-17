В Красноярске арестован застройщик, обманувший дольщиков на 110 млн рублей

Суд поддержал ходатайство красноярской полиции об аресте обвиняемого в организации многомиллионного хищения при строительстве жилых домов в Емельяновском районе Красноярского края.

По уголовному делу потерпевшими признаны 150 человек.

Эксперты установили, что на строительство объектов было израсходовано всего 35 млн рублей. «Остальные деньги были потрачены на цели, не связанные со строительством, в том числе выведены на подконтрольные фигурантам фирмы», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. По данным краевой прокуратуры, сумма причиненного ущерба составляет более 110 млн рублей.