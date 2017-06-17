В Новосибирске прошел фестиваль красок

На стадионе «Спартак» в Новосибирске прошёл очередной, уже третий по счёту, фестиваль красок.

Мероприятие началось сегодня 17 июня в 12:00, участники обсыпали друг друга красками и обнимались.

Накануне фестиваля организаторы заявляли, что ждут 8000. человек, в том числе 3000 на сам флешмоб, когда все одновременно выбрасывают цвета российского триколора. Пришло несколько меньше человек, однако мероприятие действительно оказалась красочным.

«Всё прошло, как и планировали. Фестиваль красок Happy Holi Fest объединяет поколения, то есть от самых маленьких до взрослых бабушек-дедушек. Краски дают почувствовать себя детьми. Мы проводим фестиваль третий год подряд. В первый раз мы его проводили в День России, думали, что сделать, и решили выбросить флаг. Дата изменилась, но решили это повторить опять, более массово», - отметил организатор фестиваля Илья Жидов.