Культура

Алексей Мирный
17 Июня, 2017 18:17

В Новосибирске прошел фестиваль красок

Участник фестиваля красок на стадионе «Спартак».
Источник фото: news.ngs.ru
Новосибирск, 17 Июня - DIXINEWS.

На стадионе «Спартак» в Новосибирске прошёл очередной, уже третий по счёту, фестиваль красок.

Мероприятие началось сегодня 17 июня в 12:00, участники обсыпали друг друга красками и обнимались.

Накануне фестиваля организаторы заявляли, что ждут 8000. человек, в том числе 3000 на сам флешмоб, когда все одновременно выбрасывают цвета российского триколора. Пришло несколько меньше человек, однако мероприятие действительно оказалась красочным.

«Всё прошло, как и планировали. Фестиваль красок Happy Holi Fest объединяет поколения, то есть от самых маленьких до взрослых бабушек-дедушек. Краски дают почувствовать себя детьми. Мы проводим фестиваль третий год подряд. В первый раз мы его проводили в День России, думали, что сделать, и решили выбросить флаг. Дата изменилась, но решили это повторить опять, более массово», - отметил организатор фестиваля Илья Жидов.

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