Кайзера назначили главой ГАИ Сибири

Главой Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу назначили полковника полиции Александра Кайзера.

Нового руководителя ведомства охарактеризовали как профессионального и грамотного сотрудника.

«Александр Андреевич Кайзер 19 лет занимает руководящие должности, последние десять лет возглавлял Абаканское линейное управление – одно из передовых подразделений, с высокими показателями раскрываемости транспортных преступлений. Уверен, будет вам помощником в решении государственных задач, обеспечении транспортной безопасности и порядка», – высказался о своём приемнике бывший глава ГАИ по Сибирскому федеральному округу Дмитрий Курсанов.