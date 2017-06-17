Власть

Алексей Мирный
17 Июня, 2017 16:04

Кайзера назначили главой ГАИ Сибири

Работа сотрудников ГИБДД.
Источник фото: dixinews.ru
Омск, 17 Июня - DIXINEWS.

Главой Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу назначили полковника полиции Александра Кайзера.

Нового руководителя ведомства охарактеризовали как профессионального и грамотного сотрудника.

«Александр Андреевич Кайзер 19 лет занимает руководящие должности, последние десять лет возглавлял Абаканское линейное управление – одно из передовых подразделений, с высокими показателями раскрываемости транспортных преступлений. Уверен, будет вам помощником в решении государственных задач, обеспечении транспортной безопасности и порядка», – высказался о своём приемнике бывший глава ГАИ по Сибирскому федеральному округу Дмитрий Курсанов.

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