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Алексей Мирный
17 Июня, 2017 16:04
Кайзера назначили главой ГАИ Сибири
Омск, 17 Июня - DIXINEWS.
Главой Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу назначили полковника полиции Александра Кайзера.
Нового руководителя ведомства охарактеризовали как профессионального и грамотного сотрудника.
«Александр Андреевич Кайзер 19 лет занимает руководящие должности, последние десять лет возглавлял Абаканское линейное управление – одно из передовых подразделений, с высокими показателями раскрываемости транспортных преступлений. Уверен, будет вам помощником в решении государственных задач, обеспечении транспортной безопасности и порядка», – высказался о своём приемнике бывший глава ГАИ по Сибирскому федеральному округу Дмитрий Курсанов.
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