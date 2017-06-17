|
Алексей Мирный
17 Июня, 2017 14:06
Егор Крид рассказал о своей истории в Уфе
Уфа, 17 Июня - DIXINEWS.
На День города в Уфе горожане смогли посетить концерт популярного исполнителя Егора Крида.
Как оказалось, исполнитель в столице Республики Башкортостан не впервые. И музыкальная деятельность тут ни при чем. Он часто приезжает в Уфу к родственникам - тете и двоюродным братьям.
«В Уфе часто бывал и до того, как стал знаменитым. Раньше приезжали с семьей к родственникам и проводили летние денечки именно в городе. По названиям ничего точно не скажу, помню только визуальную картинку: везде зелень, река Белая и прогулки с братьями», – поделился Егор Крид.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт