О людях

Алексей Мирный
17 Июня, 2017 14:06

Егор Крид рассказал о своей истории в Уфе

Певец Егор Крид.
Источник фото: dixinews.ru
Уфа, 17 Июня - DIXINEWS.

На День города в Уфе горожане смогли посетить концерт популярного исполнителя Егора Крида.

Как оказалось, исполнитель в столице Республики Башкортостан не впервые. И музыкальная деятельность тут ни при чем. Он часто приезжает в Уфу к родственникам - тете и двоюродным братьям.

«В Уфе часто бывал и до того, как стал знаменитым. Раньше приезжали с семьей к родственникам и проводили летние денечки именно в городе. По названиям ничего точно не скажу, помню только визуальную картинку: везде зелень, река Белая и прогулки с братьями», – поделился Егор Крид.

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