Егор Крид рассказал о своей истории в Уфе

На День города в Уфе горожане смогли посетить концерт популярного исполнителя Егора Крида.

Как оказалось, исполнитель в столице Республики Башкортостан не впервые. И музыкальная деятельность тут ни при чем. Он часто приезжает в Уфу к родственникам - тете и двоюродным братьям.

«В Уфе часто бывал и до того, как стал знаменитым. Раньше приезжали с семьей к родственникам и проводили летние денечки именно в городе. По названиям ничего точно не скажу, помню только визуальную картинку: везде зелень, река Белая и прогулки с братьями», – поделился Егор Крид.