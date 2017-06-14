Под Челябинском ФСБ задержала взяточника

Сотрудники ФСБ задержали директора Дорожного специализированного учреждения Магнитогорска Максима Безгодова.

Чиновник подозревается в том, что за 350 000 рублей согласился принять от подрядчика бракованный асфальт.

Сейчас Безгодов находится в изоляторе временного содержания. «Чиновника задержали по статье «Получение взятки должностным лицом в крупном размере». До предъявления обвинения его посадили в ИВС», - пояснили сотрудники СУ СК РФ Челябинской области.

Следователи предполагают, что в июне 2017 года Безгодов получил более 350 тыс. рублей от представителя подрядной организации за прием асфальтобетонной смеси, которая не соответствует качеству, установленному муниципальным контрактом. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело, Безгодов может сесть на срок от 7 до 12 лет и получить штраф до 60-кратного размера взятки.