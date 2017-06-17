В Перми будет построен новый медико-социальный реабилитационный центр

Об этом рассказал глава Пермского края Максим Решетников на встрече с работниками социальной отрасли.

Глава региона поздравил их с профессиональным праздником, наградил лучших работников благодарностями, рассказал о приоритетах краевых властей в социальной сфере.

Максим Решетников отметил, что практически каждый четвертый житель края является получателем мер социальной поддержки. «Благодарю вас за вашу непростую, но такую важную работу, за отзывчивость, готовность помогать тем, кто нуждается в особом внимании и поддержке», - сказал глава края.

Приоритеты в социальной сфере – это поддержка пожилых людей, укрепление института семьи. Не менее важная задача – создание системы помощи людям с ограниченными возможностями: основные направления здесь – создание безбарьерной среды и содействие трудоустройству.

Максим Решетников отметил, что будет развивать в крае инфраструктуру. «Более 10 лет в регионе не строилось никаких социальных учреждений. Мы понимаем, что больницы важны, дороги важны, но и в социальной сфере нам тоже нужно делать шаги, поэтому в пятилетнюю программу будут включены два объекта. Первый – это новый дом-интернат для престарелых и инвалидов в Перми. Нужно, чтобы он был технологичный и удобный, и чтобы в дальнейшем мы этот опыт могли тиражировать. Второй объект – краевой высокотехнологичный медико-социальный реабилитационный центр на 80-100 мест», - рассказал глава края.

Пермский край входит в пятерку лучших по семейному устройству детей-сирот. Сегодня в учреждениях остается не более 700 ребят, в 2007 году их было более 5 тысяч. В замещающих семьях находятся почти 12 тысяч детей. Показатель социального сиротства в крае ежегодно снижается и составляет 2,2% (по России - 2,1%). При этом Максим Решетников считает, что система поддержки семей с детьми должна строиться на стимулировании собственного потенциала семьи, нетерпимости к иждивенчеству.