Общество

Алексей Мирный
17 Июня, 2017 11:31

Из Москвы в Беларусь стартовал бронепробег по дорогам войны

Бронемашины автоколонны в Парке Победы в Москве перед началом пробега.
Автор фото: Алексей Мирный
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 17 Июня - DIXINEWS.

17 июня в московском Парке Победы стартовал первый бронепробег Союзного государства Россия и Белоруссия.

Маршрут Москва-Брест-Москва длинной 2300 километров пройдут 15 демилитаризованных бронемашин (БТР и БРДМ) и поставят новый рекорд в Книге рекордов России.

По словам организаторов Военно-Технического Общества, их цель укрепить исторические и культурные связи двух государств, а также отдать честь памяти героям Великой Отечественной войны.

Акцию назвал «Дорога мужества», ее кульминация пройдет 22 июня в Бресте, где участники пробега примут участие в траурных мероприятиях, посвященных дню начала Великой Отечественной войны.

«Члены акции примут участие в двух десятках памятных мероприятиях на территории России и Белоруссии. Маршрут движения совпадает с теми местами, где оборонялись наши войска в 1941 году. Вживую акцию «Дорога Мужества» смогут наблюдать около 6 млн человек, в то время как 15 млн будут иметь возможность увидеть ее по ТВ и в Интернете. Принять участие в бронепробеге были приглашены Президент России Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Письма с предложениями поддержать инициативу проведения бронепробега отправлены президентам стран СНГ. Акция «Дорога Мужества» получила высокую оценку и поддерживается мэрией Москвы», - отмечают организаторы.

Автоколонна выдвинется по городам боевой славы, где проходили сложные бои начального периода войны. Везде их будут встречать соратники и ветераны. Боевые машины двигаются в сопровождении работников ГИБДД города Москвы, также столичной администрацией выделено три мощных эвакуатора, которые будут следовать за колонной и в случае поломки исторической техники, смогут взять ее на буксир и продолжить движение без задержек. На бравое дело автомобилистов благословил священник.

В автопробеге участвует самая разная военная техника, всего около полтора десятка единиц. Самые тяжелые - это БТР-152 и БТР-40, приятный на вооружение уже после войны в 1949-50 годах. Также послевоенные БРДМ-1 и БРДИ-2, в колонне их несколько. Есть также и небронированные транспортные средства - два армейских автомобиля ГАЗ-64 и мотоцикл с коляской "Урал". Однако, самым интересным образцом стал бронеавтомобиль БА-20 - очень редкий, он принят на вооружение Красной Армии ещё в начале 30-х годов, прошел все войну и вот через 90 лет снова в строю.

«Мы воспитываем в новом поколении патриотизм и любовь к истории своего Отечества. Нас поддерживают многие, но должны поддерживать все», - поделился мыслями председатель Военно-Технического Общества Алексей Мигалин.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В бою на Донбассе погиб ветеран ВДВ из Екатеринбурга
В этом разделе:
В Перми будет построен новый медико-социальный реабилитационный центр
В Москве завершено голосование по программе реновации
В парке «Остров Мечты» будут Лондон, Рим и Барселона

Кубок Конфедераций 2017: цифры, участники, факты
У берегов Японии эсминец ВМС США столкнулся с контейнеровозом
Минобороны проверяет информацию о ликвидации аль-Багдади
Трамп вернулся к риторике холодной войны в отношении Кубы
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Красноярске арестован застройщик, обманувший дольщиков на 110 млн рублей
Новосибирск, 17 Июня, 18:17.
В Новосибирске прошел фестиваль красок
Омск, 17 Июня, 16:04.
Кайзера назначили главой ГАИ Сибири
Уфа, 17 Июня, 14:06.
Егор Крид рассказал о своей истории в Уфе
Челябинск, 17 Июня, 13:07.
Под Челябинском ФСБ задержала взяточника
Пермь, 17 Июня, 12:06.
В Перми будет построен новый медико-социальный реабилитационный центр
Москва, 17 Июня, 11:31.
Из Москвы в Беларусь стартовал бронепробег по дорогам войны
Москва, 16 Июня, 22:34.
В Москве завершено голосование по программе реновации
Нижний Новгород, 16 Июня, 22:09.
Нижегородские болельщики смогут воспользоваться бесплатными поездами
Самара, 16 Июня, 21:03.
В Самаре намерены учредить День дружбы народов
Москва, 16 Июня, 20:33.
Стадион ФК «Спартак» готов к проведению Кубка конфедераций
Москва, 16 Июня, 20:28.
В парке «Остров Мечты» будут Лондон, Рим и Барселона
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт