Из Москвы в Беларусь стартовал бронепробег по дорогам войны

17 июня в московском Парке Победы стартовал первый бронепробег Союзного государства Россия и Белоруссия.

Маршрут Москва-Брест-Москва длинной 2300 километров пройдут 15 демилитаризованных бронемашин (БТР и БРДМ) и поставят новый рекорд в Книге рекордов России.

По словам организаторов Военно-Технического Общества, их цель укрепить исторические и культурные связи двух государств, а также отдать честь памяти героям Великой Отечественной войны.

Акцию назвал «Дорога мужества», ее кульминация пройдет 22 июня в Бресте, где участники пробега примут участие в траурных мероприятиях, посвященных дню начала Великой Отечественной войны.

«Члены акции примут участие в двух десятках памятных мероприятиях на территории России и Белоруссии. Маршрут движения совпадает с теми местами, где оборонялись наши войска в 1941 году. Вживую акцию «Дорога Мужества» смогут наблюдать около 6 млн человек, в то время как 15 млн будут иметь возможность увидеть ее по ТВ и в Интернете. Принять участие в бронепробеге были приглашены Президент России Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Письма с предложениями поддержать инициативу проведения бронепробега отправлены президентам стран СНГ. Акция «Дорога Мужества» получила высокую оценку и поддерживается мэрией Москвы», - отмечают организаторы.

Автоколонна выдвинется по городам боевой славы, где проходили сложные бои начального периода войны. Везде их будут встречать соратники и ветераны. Боевые машины двигаются в сопровождении работников ГИБДД города Москвы, также столичной администрацией выделено три мощных эвакуатора, которые будут следовать за колонной и в случае поломки исторической техники, смогут взять ее на буксир и продолжить движение без задержек. На бравое дело автомобилистов благословил священник.

В автопробеге участвует самая разная военная техника, всего около полтора десятка единиц. Самые тяжелые - это БТР-152 и БТР-40, приятный на вооружение уже после войны в 1949-50 годах. Также послевоенные БРДМ-1 и БРДИ-2, в колонне их несколько. Есть также и небронированные транспортные средства - два армейских автомобиля ГАЗ-64 и мотоцикл с коляской "Урал". Однако, самым интересным образцом стал бронеавтомобиль БА-20 - очень редкий, он принят на вооружение Красной Армии ещё в начале 30-х годов, прошел все войну и вот через 90 лет снова в строю.

«Мы воспитываем в новом поколении патриотизм и любовь к истории своего Отечества. Нас поддерживают многие, но должны поддерживать все», - поделился мыслями председатель Военно-Технического Общества Алексей Мигалин.