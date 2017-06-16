Стадион ФК «Спартак» готов к проведению Кубка конфедераций

Стадион «Открытие арена» футбольного клуба «Спартак» полностью обеспечен транспортной инфраструктурой для проведения матчей Кубка Конфедераций 2017.

Об этом сообщил Марат Хуснуллин - заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

«Была проведена реконструкция Волоколамского шоссе. В 2016 году расширен с шести до десяти полос Волоколамский путепровод. Годом ранее запущено движение по эстакаде на пересечении Волоколамского шоссе с улицей Стратонавтов, за счет чего обеспечен удобный съезд к стадиону», - рассказал Марат Хуснуллин.