Общество

Алексей Мирный
16 Июня, 2017 22:34

В Москве завершено голосование по программе реновации

Жилые дома в Москве.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 16 Июня - DIXINEWS.

Сегодня в Москве последний день голосования по программе реновации жилья.

Подсчет голосов пройдёт в два этапа, когда будут сообщены окончательные результаты пока не сообщается.

«Итоги голосования в «Активном гражданине» и «Моих документах» подведут в два этапа. На первом определят, как высказалась каждая конкретная квартира. Если у нее один собственник или наниматель, учтут только его мнение. Если их несколько, результаты определят простым большинством голосов. Если голоса распределятся поровну, их не учтут при подведении итогов. На втором этапе определят, как проголосовал дом в целом. Его включат в проект программы только в том случае, если число квартир, проголосовавших «за», больше двух третей от общего числа квартир в доме (не менее 66,7 процента)», - сообщает портал mos.ru.

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