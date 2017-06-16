В парке «Остров Мечты» будут Лондон, Рим и Барселона

Больше 100 фасадов зданий в стиле архитектуры разных городов мира украсят городской променад в крытой части детского парка развлечений «Остров Мечты».

Этот парк строится в данный момент в Натагинской пойме.

Как сообщили в пресс-службе застройщика, посетители смогут увидеть здания, похожие на Колизей, знаменитые произведения Гауди и другие выдающиеся памятники архитектуры. Городской променад - это пространство перед входом в зону с аттракционами, выполненное в формате променада с атрибутами города - улицами, аллеями, тротуарами и центральной площадью.

«Галерея будет максимально имитировать городскую улицу: «проезжая часть» будет отделена от тротуаров бордюрами, выделены соответствующей маркировкой пешеходные переходы, оборудованные пандусами и указателями. Но движение пешеходов предусматривается как по тротуарам вдоль фасадов, так и по «проезжей части». В городском променаде «Острова Мечты» посетителей ожидает четыре пешеходных галереи, выполненных в архитектурном стиле знаменитых мировых столиц – галереи «Испания» с Барселоной, «Америка» с Беверли-Хилз, «Италия» с Римом и «Англия» с Лондоном», - отмечается на Инвестиционном портале Москвы.