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Алексей Мирный
16 Июня, 2017 20:28
В парке «Остров Мечты» будут Лондон, Рим и Барселона
Москва, 16 Июня - DIXINEWS.
Больше 100 фасадов зданий в стиле архитектуры разных городов мира украсят городской променад в крытой части детского парка развлечений «Остров Мечты».
Этот парк строится в данный момент в Натагинской пойме.
Как сообщили в пресс-службе застройщика, посетители смогут увидеть здания, похожие на Колизей, знаменитые произведения Гауди и другие выдающиеся памятники архитектуры. Городской променад - это пространство перед входом в зону с аттракционами, выполненное в формате променада с атрибутами города - улицами, аллеями, тротуарами и центральной площадью.
«Галерея будет максимально имитировать городскую улицу: «проезжая часть» будет отделена от тротуаров бордюрами, выделены соответствующей маркировкой пешеходные переходы, оборудованные пандусами и указателями. Но движение пешеходов предусматривается как по тротуарам вдоль фасадов, так и по «проезжей части». В городском променаде «Острова Мечты» посетителей ожидает четыре пешеходных галереи, выполненных в архитектурном стиле знаменитых мировых столиц – галереи «Испания» с Барселоной, «Америка» с Беверли-Хилз, «Италия» с Римом и «Англия» с Лондоном», - отмечается на Инвестиционном портале Москвы.
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