Происшествия

Алексей Мирный
16 Июня, 2017 18:39

В районе Ломоносова под Питером горит госпиталь

Фотография пожара сделанная очевидцами.
Источник фото: nevnov.ru
Санкт-Петербург, 16 Июня - DIXINEWS.

Как сообщают очевидцы с места событий, на съезде с дамбы у Ломоносова, в районе порта «Бронка» видно довольно сильное задымление.

По предварительным данным, горит здание заброшенного госпиталя.

«Густым дымом от пожара заволокло окрестности, а возгорание видно на большом расстоянии от эпицентра. Местные жители утверждают, что пожар, беспокоящий автомобилистов, проезжающих по КАД возник не в порту, а в стороне от него. Горит здание заброшенного госпиталя», - отмечают Невские Новости.

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