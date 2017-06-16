В районе Ломоносова под Питером горит госпиталь

Как сообщают очевидцы с места событий, на съезде с дамбы у Ломоносова, в районе порта «Бронка» видно довольно сильное задымление.

По предварительным данным, горит здание заброшенного госпиталя.

«Густым дымом от пожара заволокло окрестности, а возгорание видно на большом расстоянии от эпицентра. Местные жители утверждают, что пожар, беспокоящий автомобилистов, проезжающих по КАД возник не в порту, а в стороне от него. Горит здание заброшенного госпиталя», - отмечают Невские Новости.