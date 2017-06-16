Спорт

Алексей Мирный
16 Июня, 2017 22:09

Нижегородские болельщики смогут воспользоваться бесплатными поездами

Новые поезда РЖД.
Источник фото: saroavto2.blogspot.ru
Нижний Новгород, 16 Июня - DIXINEWS.

15 июня вышли на маршруты бесплатные поезда для болельщиков футбольного Кубка Конфедераций-2017.

В том числе болельщики из Нижнего Новгорода смогут воспользоваться этой услугой.

«Согласно утверждённому графику, в период с 15 июня по 4 июля по шести маршрутам между городами-организаторами турнира будут курсировать 262 дополнительных поезда. Составы сформированы из купейных вагонов последних лет постройки, оборудованных экологически чистыми биотуалетами и кондиционерами. На некоторых маршрутах будут работать двухэтажные поезда», - отмечают организаторы.

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