Нижегородские болельщики смогут воспользоваться бесплатными поездами

15 июня вышли на маршруты бесплатные поезда для болельщиков футбольного Кубка Конфедераций-2017.

В том числе болельщики из Нижнего Новгорода смогут воспользоваться этой услугой.

«Согласно утверждённому графику, в период с 15 июня по 4 июля по шести маршрутам между городами-организаторами турнира будут курсировать 262 дополнительных поезда. Составы сформированы из купейных вагонов последних лет постройки, оборудованных экологически чистыми биотуалетами и кондиционерами. На некоторых маршрутах будут работать двухэтажные поезда», - отмечают организаторы.