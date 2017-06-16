Культура

Алексей Мирный
16 Июня, 2017 21:03

В Самаре намерены учредить День дружбы народов

Площади Куйбышева в Самаре, на которой проходят все праздники города.
Источник фото: dixinews.ru
Самара, 16 Июня - DIXINEWS.

В Самаре чиновники предложили переименовать существующий праздник День народов и национальных культур Самарского края в новый День дружбы народов.

Праздник отмечается ежегодно 12 сентября.

По словам Владимира Маргунова - замруководителя администрации губернатора Самарской области, эта инициатива предложена союзом народов губернии.

«У названия праздника большая самобытность. Зачем тогда вообще праздновать день народов области, если мы не говорим об этом даже в названии. У нас многонациональная губерния и в ней переплетены различные культуры, зачем стирать это и говорить о празднике, как об обычном дне», – возразил Александр Милеев - глава комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской области.

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