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Алексей Мирный
16 Июня, 2017 21:03
В Самаре намерены учредить День дружбы народов
Самара, 16 Июня - DIXINEWS.
В Самаре чиновники предложили переименовать существующий праздник День народов и национальных культур Самарского края в новый День дружбы народов.
Праздник отмечается ежегодно 12 сентября.
По словам Владимира Маргунова - замруководителя администрации губернатора Самарской области, эта инициатива предложена союзом народов губернии.
«У названия праздника большая самобытность. Зачем тогда вообще праздновать день народов области, если мы не говорим об этом даже в названии. У нас многонациональная губерния и в ней переплетены различные культуры, зачем стирать это и говорить о празднике, как об обычном дне», – возразил Александр Милеев - глава комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской области.
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