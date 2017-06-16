В Волгограде наследница Николая II хочет вернуть себе здание администрации

В Волгограде на здание горадминистрации стала претендовать наследница царя Николая II.

Женщина показала документ - верительную грамоту о том, что ей принадлежит здание муниципальной администрации Дзержинского района Волгограда.

Также «княжна» предъявила паспорт образца СССР, однако его местные сотрудники сочли недействительным документом и поэтому не пустили в здание.

«Я вступила в наследство на державу, скипетр и все наследство царя Николая II. И являюсь наследницей всех зданий и сооружений, которые находятся на территории Российской империи», – отметила наследница.