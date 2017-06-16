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Алексей Мирный
16 Июня, 2017 20:07
В Волгограде наследница Николая II хочет вернуть себе здание администрации
Волгоград, 16 Июня - DIXINEWS.
В Волгограде на здание горадминистрации стала претендовать наследница царя Николая II.
Женщина показала документ - верительную грамоту о том, что ей принадлежит здание муниципальной администрации Дзержинского района Волгограда.
Также «княжна» предъявила паспорт образца СССР, однако его местные сотрудники сочли недействительным документом и поэтому не пустили в здание.
«Я вступила в наследство на державу, скипетр и все наследство царя Николая II. И являюсь наследницей всех зданий и сооружений, которые находятся на территории Российской империи», – отметила наследница.
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