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Алексей Мирный
16 Июня, 2017 19:01
В Воронеже обсуждают отставку главы налоговой службы
Воронеж, 16 Июня - DIXINEWS.
Недавно стало известно, что пост руководителя управления Федеральной налоговой службы Воронежской области покидает Сергей Дуканов.
Сейчас в муниципальных кулуарах обсуждают возможного кандидатов на данный пост.
«Основным претендентом является глава УФНС по Белгородской области Игорь Понкратов. Он может вступить в новую должность уже в начале июля», - сообщает газета «Коммерсант».
Отметим, что бывший руководитель налоговой сам недавно заявил о своем уходе. Он отметил, что перед ним была поставлена задача сократить задолженность по налогам, остановить волну банкротства местных компаний. Дуканов отметил, что поставленные задачи он выполнил.
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