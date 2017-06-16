В Воронеже обсуждают отставку главы налоговой службы

Недавно стало известно, что пост руководителя управления Федеральной налоговой службы Воронежской области покидает Сергей Дуканов.

Сейчас в муниципальных кулуарах обсуждают возможного кандидатов на данный пост.

«Основным претендентом является глава УФНС по Белгородской области Игорь Понкратов. Он может вступить в новую должность уже в начале июля», - сообщает газета «Коммерсант».

Отметим, что бывший руководитель налоговой сам недавно заявил о своем уходе. Он отметил, что перед ним была поставлена задача сократить задолженность по налогам, остановить волну банкротства местных компаний. Дуканов отметил, что поставленные задачи он выполнил.