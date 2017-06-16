Общество

Алексей Мирный
16 Июня, 2017 18:04

В Ростовое построят дорожные развязки пропускной способностью 120 тысяч авто

Новая трасса Ростов-Азов Южная развязка.
Источник фото: dixinews.ru
Ростов-на-Дону , 16 Июня - DIXINEWS.

Работы по созданию новых транспортных развязок на южном въезде в Ростов будут завершены в мае следующего года до чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает управление информационной политики Донского региона.

После окончания строительства подъезд к Ростову-на-Дону развязки получат пропускную способность в 120 тыс. авто в сутки. Здесь уже готовы 7 пролетов нового 6-полосного пойменного моста, его снабдят разделительной полосой с ограждением и пешеходными дорожками.

«Смонтировано 16 пролетов будущей выездной эстакады, и начался монтаж второй эстакады – на въезд в Ростов. Длина этих сооружений составит порядка 350 и 510 метров, на каждой будет по две полосы движения с технологическими проходами», – рассказали сотрудники управления информационной политики Ростовской области.

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