Общество

Алексей Мирный
16 Июня, 2017 17:18

В бою на Донбассе погиб ветеран ВДВ из Екатеринбурга

Добровольцы в войне на Донбассе.
Источник фото: dixinews.ru
Екатеринбург, 16 Июня - DIXINEWS.

На этой неделе в Свердловской области похоронили Алексея Зонова.

Тело казака и ветерана ВДВ доставили домой из Луганской Народной Республики (ЛНР), где он погиб в бою с армией Украины.

«Он уехал в Донбасс ещё весной. Был там не в первый раз. Служил бойцом Народной милиции ЛНР. Погиб 7 июня во время массированной атаки украинской армии в районе села Желобок под Луганском. Говорят, что прикрывал отход и вызвал огонь на себя, будучи уже окружённым. У него осталась 11-летняя дочка», – рассказал друг погибшего Дмитрий.

Как отметили сослуживцы ополченца, у него был значительный боевой опыт. Ветеран ВДВ, служил в звании старшины в Чечне. На Донбассе имел позывной – Зона. До войны он работал охранником в Екатеринбурге.

Отметим, что Алексей Зонов далеко не первый уроженец Свердловской области, который не вернулся с войны на Украине. Так еще в августе 2014 года, здесь погиб Алексей Засов - контрактник из Новоуральска. Его посмотрено наградил орденом мужества сам Владимир Путин.

А 15 октября 2014 года сразу двое уральцев погибли в результате попадания фугасного снаряда из танка противника, это были Василий Жуков и Геннадий Королёв. Также в 2014 погиб бывший екатеринбургский полицейский Павел Буланов.

Очень много уральцев приняли участие в войне на Донбассе, так только одна группа из 50 добровольцев во главе с Владимиром Ефимовым отправились на фронт 11 марта 2015 года. Бойцы участвующие в войне были награждены в Екатеринбурге.

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