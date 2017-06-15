Общество

Алексей Мирный
15 Июня, 2017 23:12

В соцсети попало видео полета стратегического бомбардировщика Ту-160 над Казанью

Бомбардировщик Ту-160.
Источник фото: dixinews.ru
Казань, 15 Июня - DIXINEWS.

Местные жители города Казани сегодня стали свидетелем полёта российского стратегического бомбардировщика Ту-160.

Данный самолёт является крупнейшим бомбардировщиком в истории.

Под Казанью расположены военные базы и аэродромы, учебные вылеты здесь происходят постоянно. На этот раз машина пролетела над самим городом и попала в. объектив прохожих .

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