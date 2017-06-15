На реконструкцию набережной в Красноярске выделят 153 млн рублей

В течении 10 дней должен быть определён подрядчик, который займется восстановлением внешнего вида левобережной набережной Енисея в Красноярске.

Реконструкция должна коснутся участка от Железнодорожного моста до набережной Качи.

«Основная идея данного проекта - это создание пешеходной зоны с озеленением и ландшафтным дизайном, которая будет работать круглый год. Стоимость проекта оценена в 152,99 млн рублей из них 8,69 млн рублей оплатит городской бюджет. Еще 34,15% выделит край - это 52,2 млн рублей. Самый большой вклад, более 60%, внесет федеральный бюджет - 92,05 миллионов рублей. Подрядчик должен выполнить работы за 120 дней с момента заключения контракта, то есть уже к ноябрю», - отмечают в местной администрации.