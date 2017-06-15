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Алексей Мирный
15 Июня, 2017 21:04
На реконструкцию набережной в Красноярске выделят 153 млн рублей
Красноярск, 15 Июня - DIXINEWS.
В течении 10 дней должен быть определён подрядчик, который займется восстановлением внешнего вида левобережной набережной Енисея в Красноярске.
Реконструкция должна коснутся участка от Железнодорожного моста до набережной Качи.
«Основная идея данного проекта - это создание пешеходной зоны с озеленением и ландшафтным дизайном, которая будет работать круглый год. Стоимость проекта оценена в 152,99 млн рублей из них 8,69 млн рублей оплатит городской бюджет. Еще 34,15% выделит край - это 52,2 млн рублей. Самый большой вклад, более 60%, внесет федеральный бюджет - 92,05 миллионов рублей. Подрядчик должен выполнить работы за 120 дней с момента заключения контракта, то есть уже к ноябрю», - отмечают в местной администрации.
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