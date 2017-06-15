Происшествия

Алексей Мирный
15 Июня, 2017 20:05

В новосибирском торговом центре эвакуировали людей

Торговый центр «МЕГА Новосибирск».
Источник фото: dixinews.ru
Новосибирск, 15 Июня - DIXINEWS.

15 июня в торговом центре Новосибирска провели экстренную эвакуацию посетителей. Здесь около 200 вывели на улицу.

Об этом сообщает и.о. управляющего СТЦ «МЕГА Новосибирск» Валентина Воронцова.

Как рассказал очевидец Михаил Докукин, около 11 часов утра он был недалеко с торговым центром «МЕГА», когда услышал по громкой связи объявление о том, что проводится эвакуация. Также в объявлении звучала просьба выполнять указания сотрудников.

«Учебная эвакуация в "МЕГЕ Новосибирск" началась в 10:38 и продлилась один час. По легенде, в одном из магазинов произошло возгорание», - рассказала Воронцова.

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