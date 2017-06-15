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Алексей Мирный
15 Июня, 2017 22:07
Омский мэр вёл приём граждан во время «Прямой линии»
Омск, 15 Июня - DIXINEWS.
Градоначальник Омска Вячеслав Двораковский, смотрел трансляцию президента прямо во время приёма граждан.
Он также отметил два положительных момента из заявлений Владимира Путина.
«По четвергам в 15 часов у мэра традиционно личный прием граждан, поэтому глава города опоздал к началу программы, но в дальнейшем смотрел ее внимательно. Мэр отметил продолжение программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также увеличение ассигнований на ремонт дорог в российских регионах», – рассказали в пресс-службе мэрии.
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