Омский мэр вёл приём граждан во время «Прямой линии»

Градоначальник Омска Вячеслав Двораковский, смотрел трансляцию президента прямо во время приёма граждан.

Он также отметил два положительных момента из заявлений Владимира Путина.

«По четвергам в 15 часов у мэра традиционно личный прием граждан, поэтому глава города опоздал к началу программы, но в дальнейшем смотрел ее внимательно. Мэр отметил продолжение программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также увеличение ассигнований на ремонт дорог в российских регионах», – рассказали в пресс-службе мэрии.