В Уфе новорожденный попал в прямой эфир с Путиным

Уфимская клиника «Мать и дитя» стала местом включения во время «Прямой линии» с Президентом РФ.

Вопросы уфимского врача Руслана Гарифуллина были отобраны организаторами линии и он задавал их держа новорожденного на руках.

Так главным героем этого эпизода стал только родившийся маленький гражданин большой страны Михаил Сухарев. Врач с 15-летним стажем спросил о мерах стимулирования рождаемости, будет ли сохранен материнский капитал и будет ли он распространён на третьего, и последующих детей.

«Сейчас возраст первых родов у женщин смещается в сторону увеличения. Женщины хотят обустроить свою жизнь, построить карьеру. Им надо помочь, поэтому сейчас надо думать о программе по яслям. Уже сегодня мы на эту тему планировали говорить в правительстве. Давайте не будем сейчас – до этого заседания – говорить о конкретных шагах», - отметил президент России.