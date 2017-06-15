За минувшие 5 лет вложено 750 миллиардов рублей в развитие Новой Москвы

С момента когда новые территории были присоединены к Москве, в строительство здесь было вложено около 750 млрд рублей.

Об этом сообщил Владимир Жидкин - руководитель Департамента развития новых территорий Москвы.

«Надо отметить, что порядка 600 миллиардов рублей вложили инвесторы, и около 150 миллиардов рублей было выделено из бюджета города. Это инвестиции как в развитие жилой недвижимости, так и коммерческой, и дорог, и инженерной инфраструктуры. Всего, по нашим оценкам, до 2035 года в развитие Новой Москвы будет вложено порядка 7,5 триллиона рублей», - сказал Владимир Жидкин.

Напомним, с 1 июля 2012 года границы города Москвы увеличились почти в 2,5 раза. Это произошло за счет присоединения територий на юго-западе Подмосковья. К 2035 году население Новой Москвы должно достигнуть 1,5 млн человек. Здесь будет создано около 1 млн рабочих мест, построено 700 км дорог и 50 км линий метрополитена.