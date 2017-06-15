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Алексей Мирный
15 Июня, 2017 16:07

В Москве покажут «Летят журавли» в честь скончавшегося сегодня Алексея Баталова

Народный артист СССР Алексей Баталов.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 15 Июня - DIXINEWS.

16 июня в КиноСквере РВИО состоится специальный показ фильма Михаила Калатозова «Летят журавли» 1957 года.

Мероприятие посвящено памяти Алексея Баталова - народного артиста СССР. Показ бесплатный.

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«Узнав о том, что скончался Алексей Баталов, мы решили изменить афишу «Киносквера» и в память о всенародно любимом актере театра и кино посмотреть киноленту «Летят журавли». Она стояла в нашей афише, но на следующей неделе, - сказал советник Председателя РВИО Андрей Назаров. Перед показом фильма мы будем вспоминать Алексея Владимировича, поговорим о нем и его фильмах», - отмечается в релизе Минкульта России.

Напомним, народный артист СССР Алексей Баталов, умер в ночь на 15 июня 2017 в Москве. Актёр в таких бессмертных картинах, как «Москва слезам не верит», «Звезда пленительного счастья», «Летят журавли», «Чисто английское убийство», «Девять дней одного года», «Дама с собачкой» и «Живой труп».

«Летят журавли» - единственный советский полнометражным фильмом, который получил главный приз Каннского кинофестиваля. В кинотеатрах СССР его посмотрело 28,3 млн человек (10-е место в прокате 1957 года).

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