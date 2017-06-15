Экономика

Алексей Мирный
15 Июня, 2017 15:33

На одном из крупнейших медных месторождений мира в Челябинске построят обогатительную фабрику

Обогатительная фабрика.
Источник фото: dixinews.ru
Челябинск, 15 Июня - DIXINEWS.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту строительства обогатительной фабрики на территории Михеевского горно-обогатительного комбината в Челябинской области.

Сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Михеевский горно-обогатительный комбинат построен «Русской медной компанией» в 2013 году для разработки Михеевского месторождения медно-порфировых руд, одного из крупнейших в России и входящего в число пятидесяти крупнейших медных месторождений мира. Запасы руды на месторождении оцениваются в 400 миллионов тонн.

Обогатительная фабрика с хвостовым хозяйством и оборотным водоснабжением, проект строительства которой рассмотрен Главгосэкспертизой России, предназначена для переработки и обогащения добываемых в карьере предприятия медно-колчеданных руд. Производительность фабрики по переработке сырой руды составит 18 миллионов тонн в год, по производству медного концентрата - 280,8 тыс. тонн в год.

Проектом предусмотрены решения по строительству всех необходимых зданий и сооружений и установке технологического и вспомогательного оборудования для получения коллективного медного концентрата. К основному зданию - главному корпусу будут примыкать несколько перегрузочных узлов, конвейерные галереи. Также будут сооружены корпус дробления критического класса и корпус распределения, склад крупнодробленой руды, склад извести и другие подобъекты.

Отходами технологического процесса обогатительной фабрики, относящейся к особо опасным и технически сложным объектам, являются отвальные хвосты, которые в виде пульпы будут подаваться в проектируемое хвостохранилище. Оттуда осветленная вода насосами будет возвращаться на фабрику для дальнейшего использования в технологическом процессе. Предполагаемая емкость хвостохранилища составит 166,472 миллионов м3: такой объем отходов комплекс сможет вместить за 12 лет при заявленной производительности фабрики в 18 млн тонн исходной руды в год.

Финансирование строительства планируется осуществлять за счет собственных средств застройщика.

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